27 Июля 2021
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Рамзан Кадыров (2021) | Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Власти Чечни объявили о достижении коллективного иммунитета от COVID-19 в республике

Власти Чеченской Республики объявили о достижении коллективного иммунитета от COVID-19, поскольку в регионе вакцинировано 60% взрослого населения.

"Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться. Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже вакцинировано", - заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о новой цели по вакцинации – 100% взрослого населения региона. При этом вводятся жесткие ограничения для непривитых: им запрещается ходить в магазины, пользоваться общественным транспортом и посещать мечети.

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Теги: коллективный иммунитет, рамзан кадыров, вакцинация



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