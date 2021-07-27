Власти Чечни объявили о достижении коллективного иммунитета от COVID-19 в республике

Власти Чеченской Республики объявили о достижении коллективного иммунитета от COVID-19, поскольку в регионе вакцинировано 60% взрослого населения.

"Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться. Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже вакцинировано", - заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о новой цели по вакцинации – 100% взрослого населения региона. При этом вводятся жесткие ограничения для непривитых: им запрещается ходить в магазины, пользоваться общественным транспортом и посещать мечети.