Обучение тактике и боевая подготовка: президент ЦАР о роли российских инструкторов

Содружество офицеров за международную безопасность поддерживает намерение руководства Центральноафриканской Республики продолжать и развивать сотрудничество с Россией.

Представляющая интересы российских инструкторов в ЦАР организация намерена продолжать выполнение своих обязательств в африканской стране,

«Президент ЦАР в очередной раз подтвердил крепость дружбы между нашими странами и заинтересованность в совместной работе. Содружество офицеров за международную безопасность продолжает выполнять задачи по обучению FACA в соответствии с договорённостями. Правительство ЦАР уверено в нашей надежности и эффективности», – отмечается в заявлении СОМБ.

Российские инструкторы по просьбе центральноафриканских властей занимаются обучением местных силовых структур. Россияне, которых западная пресса нередко связывает с «ЧВК Вагнера», хорошо подготовили армию республики, на что указывают успехи в борьбе с вооруженными группировками.

По поводу сотрудничества с российскими партнерами высказался президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Он отметил вклад россиян в стабильность и мир в африканской стране.

«Россияне помогают нам в обучении армии тактике и боевой подготовке. В данный момент специалисты из России помогают нам при планировании и координации операций против радикалов СРС, что ценится жителями ЦАР», – рассказал глава государства.