27 Июля 2021
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Наука и техника Тюменская область
(2021) | Фото: admtyumen.ru

В Тюмени придумали, как оцифровать суд

На "ИНФОТЕХ-2021" покажут систему автоматизированного управления судебными заседаниями.

Цифровизация как современное явление проникла уже во все сферы жизни и производства, отметили в департаменте информатизации Тюменской области. Есть области, где цифровые технологии быстрее проникают во внутренние процессы, тем самым трансформируя отрасль. Это касается, например, здравоохранения, образования, предпринимательства. Если говорить о судебной системе, в ней собрано большое количество внешних и внутренних регламентированных процессов, которые достаточно сложно автоматизировать, сделав коммуникацию между участниками более эффективной при помощи цифровых новшеств.

Для решения этой задачи тюменский партнер форума-выставки "ИНФОТЕХ-2021" — компания "Анлим-Софт" — разработал систему автоматизированного управления судебными заседаниями "Кайдзен". Идеологом и функциональным заказчиком САУЗ "Кайдзен" выступил Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. С точки зрения автоматизации максимальный эффект от внедрения программного обеспечения был достигнут за счет обеспечения единого информационного пространства, в рамках которого стало возможным высвобождение человеческих ресурсов от рутинных операций и быстрые коммуникации всех участников процесса вне зависимости от их территориального нахождения, управление несколькими процессами с одной кнопки.

САУЗ "Кайдзен" создана с учетом требований законодательства и специфики организации работы арбитражных судов Российской федерации. 25 июня система была внесена в реестр отечественного ПО. Подробнее с данным цифровым решением можно будет познакомиться на XIV Тюменском форуме и выставке информационных технологий "ИНФОТЕХ-2021", который пройдет 13-14 октября.

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Теги: инфотех, форум, инновации, судопроизводство



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