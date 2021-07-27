27 Июля 2021
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Наука и техника Тюменская область
Сергей Сарычев, вице-губернатор Тюменской области (2018) | Фото: Накануне.RU

Сарычев: Цифровая трансформация региона изменит жизнь тюменцев

Цифровая трансформация региона затронет все сферы жизни тюменцев, заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании региональной комиссии по цифровому развитию. В рамках проекта региональной стратегии цифрового развития предлагается реализовать в общей сложности 38 федеральных и региональных проектов, в том числе 6 –  в здравоохранении, 5 – в образовании, 8 – в социальной сфере, 2 – в сфере транспорта, 2 –  в городской среде, 15 – в государственном управлении.

"Региональная стратегия цифрового развития формируется по поручению президента России Владимира Путина. Наша задача – определить основные направления цифровой трансформации в государственном управлении, социальной сфере и экономике", – сказал Сергей Сарычев.

Результатами стратегии к 2024 году должны стать положительные изменения во всех сферах жизни и деятельности населения региона. Так, в сфере транспорта – внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающее автоматизацию процессов управления дорожным движением и парковочным пространством Тюменской области. В сфере образования – обеспечение школьникам бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и обеспечение автоматизированной проверки заданий. В сфере государственного управления – трансформация процессов оказания массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде и внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках информационных сервисов для населения. Переход на предоставление мер социальной поддержки по единому стандарту и в проактивном режиме – в социальной сфере. В сфере городской среды – проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах посредством электронного голосования и активизация участия жителей в вопросах городского развития с применением цифровых сервисов. Внедрение телемедицинских технологий и систем поддержки принятия врачебных решений – в сфере здравоохранения. Задача управления развитием на основе технологий и практик анализа цифровых данных – сквозная для всех сфер.

"Цифровая трансформация – не самоцель и не дань моде. Наша важнейшая общая задача – добиться реального повышения качества жизни людей, используя современные информационные технологии. При этом важно не забывать о тех наших земляках, которые не пользуются электронными сервисами. Привычные и удобные для них форматы услуг необходимо сохранить", –  подчеркнул Сергей Сарычев, подводя итоги заседания комиссии.

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Теги: сергей сарычев, цифровая трансформация



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