Екатеринбург станет городом-портом

Берег озера Шарташ ждут изменения - обустроят несколько пристаней. В итоге горожане смогут совершать прогулки по водной глади. О скором нововведении в своих социальных сетях рассказал директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

"Эта идея уже давно прорабатывается и вошла в состав основных проектных решений по организации альтернативных способов движения, предложенных в мастер-класс регионального рекреационно-оздоровительного кластера, который в ноябре прошлого года был одобрен губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым. В настоящий момент тщательно прорабатываются все юридические и правовые вопросы, и я надеюсь, что в ближайшие пару лет мы сможем воссоздать пассажирское движение на озере Шарташ", - рассказал Зиганшин.