Владислав Ларин принёс России второе "золото" в тхэквондо на Олимпийских играх

Владислав Ларин принёс России второе "золото" в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио.

25-летний спортсмен одержал победу в финале весовой категории свыше 80 кг. Соперником Ларина в решающем поединке был Деян Георгиевски из Северной Македонии. Встреча завершилась со счётом 15:9 в пользу Ларина по итогам трёх раундов.

🥇 ЛАРИН! ЗОЛОТО! ВТОРОЕ ЗОЛОТО В ТХЭКВОНДО ЗА ДВА ДНЯ 🥋



Владислав Ларин разнес македонца Деяна Георгиевски! Это было очень мощно 💪



ТХЭКВОНДО, ЧТО ТЫ С НАМИ ДЕЛАЕШЬ ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/gqK2mVcxm3 — Матч ТВ (@MatchTV) July 27, 2021

Отметим, что сборная России по тхэквондо (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) впервые в истории стала победителем медального зачёта на Олимпийских играх, обеспечив себе первое место досрочно. В активе команды ОКР две золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом ОИ кроме Ларина стал также Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), "серебро" в активе у Татьяны Мининой (до 57 кг), "бронза" - у Михаила Артамонова (до 58 кг).