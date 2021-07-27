27 Июля 2021
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Спорт
Владислав Ларин (2021) | Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Владислав Ларин принёс России второе "золото" в тхэквондо на Олимпийских играх

Владислав Ларин принёс России второе "золото" в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио.

25-летний спортсмен одержал победу в финале весовой категории свыше 80 кг. Соперником Ларина в решающем поединке был Деян Георгиевски из Северной Македонии. Встреча завершилась со счётом 15:9 в пользу Ларина по итогам трёх раундов.

Отметим, что сборная России по тхэквондо (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) впервые в истории стала победителем медального зачёта на Олимпийских играх, обеспечив себе первое место досрочно. В активе команды ОКР две золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом ОИ кроме Ларина стал также Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), "серебро" в активе у Татьяны Мининой (до 57 кг), "бронза" - у Михаила Артамонова (до 58 кг).

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Теги: Олимпийские игры в Токио, тхэквондо, Владислав Ларин



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