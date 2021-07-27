Первый в России отель бренда Hyatt Place открылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие первого в России отеля бренда Hyatt Place. 4-х звездочный Hyatt Place Ekaterinburg площадью в 9,1 тыс. кв.м. имеет 14 надземных и два подземных этажа, крышную газовую котельную, три гостевых и два сервисных лифта. Первые постояльцы заедут в отель уже 31 июля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, на открытии присутствовали полпред РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор региона Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

"Появление еще одной гостиницы такого уровня говорит о том, что Екатеринбург реально сегодня стал третьей столицей России, что уже никем не оспаривается. Это показатель того, что областные и муниципальные власти совместно работают над проектами, повышающими инвестиционную привлекательность региона. Ну и, конечно, без наличия таких социально-ориентированных инвесторов, как акционеры Уральской горно-металлургической компании, подобные проекты бы не получились. Всех поздравляю с новосельем и уверен, что этот объект станет еще одним украшением города Екатеринбурга", – отметил Владимир Якушев.

Гостиничным оператором является Hyatt International Corporation, который управляет более чем 1 тыс. отелей по всему миру, почти 400 из которых носят бренд Hyatt Place. В качестве инвесторов проекта выступили акционеры ОАО "УГМК".

"Сегодня происходит очень интересное, значимое событие – образован еще один центр притяжения Екатеринбурга, и у нас есть еще много планов по дальнейшему улучшению того, как жить в этом городе, как в нем работать и отдыхать. Всех нас с праздником, а строителям, всем, кто участвовал в этом проекте – огромное спасибо!" – обратился к гостям церемонии открытия отеля генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

На третьем этаже отеля предусмотрены общественные деловые зоны. Все четыре зала с площадью от 30 до 80 "квадратов" прилегают к фойе для кофе-брейков, имеют доступ на террасы и оснащены всем необходимым оборудованием для продуктивных встреч. Гости Hyatt Place Ekaterinburg могут заняться спортом в фитнес-центре с современными тренажерами, расслабиться в финской, инфракрасной саунах и массажных комнатах, а после отправиться отдыхать в один из 146 дизайнерских номеров. Всего в отеле представлено четыре категории: Кинг, Твин, восемь номеров Делакс и семь номеров Люкс. В каждом из них имеются отдельные зоны для сна, работы и отдыха, а в номерах повышенной категории даже обеденные зоны.

Более того, вся гостиница оборудована для беспрепятственного движения маломобильных групп населения и имеет два специализированных номера.

"Для нас это особенно важно. Мы много работаем над развитием туристической сферы региона. Проводим крупнейшие деловые, спортивные и культурные мероприятия международного уровня. Свердловская область входит в топ-10 регионов России в Национальном туристическом рейтинге и продолжает укреплять свои позиции. В ближайшие годы у нас пройдут Чемпионат мира по волейболу и Универсиада. Гости приедут и на трехсотлетие Екатеринбурга. Уверен, что новый "Хаятт" окажется в центре этих событий, сделает наш регион еще комфортнее и привлекательнее", - подчеркнул губернатор.

Голодными гости и посетители Hyatt Place Ekaterinburg тоже не останутся. Внутри отеля круглосуточно и без выходных работают ресторан Zoom, который отвечает за шведский стол с популярными во всем мире блюдами. В лобби отеля гостей встретит бар с продажей снеков, сэндвичей, салатов и выпечки на вынос. Помимо этого посетить можно и Спортбар 5:0, идею которого вдохновило соседство со стадионом "Екатеринбург Арена" и где можно посмотреть спортивные трансляции и попробовать крафтовое пиво от местных пивоварен.