27 Июля 2021
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Спорт
Российские гимнастки на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: официальныи&#774; Instagram сборнои&#774; России по спортивной гимнастике

Вслед за мужской сборной. Российские гимнастки завоевали первое место в командном турнире на Олимпиаде

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпийских играх.

На соревнованиях в Токио команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой была недосягаема для соперниц. Наши девушки набрали 169,528 балла. Серебряные награды соревнований завоевали представительницы США (166,096), бронзовые медали у девушек из Великобритании (164,096).

Отметим, что гимнастки из России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) никогда не выигрывали "золото" Олимпийских игр в командном многоборье. Ранее золотые награды были только у Объединённой команды в 1992 году.

Добавим также, что накануне в командных соревнованиях победу одержала и наша мужская сборная по спортивной гимнастике.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, спортивная гимнастика, золотая медаль, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова



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