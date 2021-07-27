Вслед за мужской сборной. Российские гимнастки завоевали первое место в командном турнире на Олимпиаде

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпийских играх.

На соревнованиях в Токио команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой была недосягаема для соперниц. Наши девушки набрали 169,528 балла. Серебряные награды соревнований завоевали представительницы США (166,096), бронзовые медали у девушек из Великобритании (164,096).

🥇 ЗОЛОТО! НАШИ ГИМНАСТКИ ЛУЧШИЕ В КОМАНДНОМ МНОГОБОРЬЕ!



🤸‍♀️ Мельникова, Уразова, Ахаимова и Листунова – олимпийские чемпионки! ДААААА!



Сегодня исторический день! 🤩 pic.twitter.com/C7cEUSFUoY — Матч ТВ (@MatchTV) July 27, 2021

Отметим, что гимнастки из России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) никогда не выигрывали "золото" Олимпийских игр в командном многоборье. Ранее золотые награды были только у Объединённой команды в 1992 году.

Добавим также, что накануне в командных соревнованиях победу одержала и наша мужская сборная по спортивной гимнастике.