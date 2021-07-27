Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта.

Марина Кохал останется в СИЗО до конца октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Защита просила избрать домашний арест, либо другую меру, не связанную с лишением свободы.

Адвокаты ссылались на волокиту следствия, идентичные основания для продления мер, назначение повторных экспертиз с постоянно сдвигаемыми сроками окончания, отсутствие причины смерти потерпевшего.

В феврале следователи назначили третью комплексную экспертизу останков рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), найденного мертвым в собственной квартире в Петербурге. Предыдущие две экспертизы не смогли установить причину смерти.

Напомним, Кохал была арестована в августе 2020 года по подозрению в причастности к смерти рэпера. Тело артиста было обнаружено в расчлененном виде в одной из квартир в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, жена расчленила уже скончавшегося супруга и хранила останки в доме несколько дней.