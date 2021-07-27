Уралец два года судился с банком, чтобы вернуть деньги за отказ от SMS-рассылки

Житель Нижнего Тагила больше двух лет судился с банком, чтобы отказаться от услуг, которыми он не пользовался, и вернуть за них деньги.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, еще весной 2019 года уралец заключил с ООО КБ "Ренессанс Кредит" договор потребительского кредита, а также договоры на дополнительные финансовые услуги: сервис-пакет "Финансовая защита" и услуга "SMS-оповещение". Летом 2019 года тагильчанин досрочно погасил кредит, тем самым исполнив свои обязательства перед банком, и необходимость в допуслугах у него отпала.

Клиент решил отказаться от них и вернуть деньги за неиспользованную их часть, однако банк не стал возвращать средства, обосновав это тем, что потребителем пропущен 10-дневный срок для предъявления данного требования по указанным договорам. Тогда уралец обратился в консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей за юридической помощью.

Специалистом пункта был подготовлен иск о взыскании денежных средств за неиспользованную часть услуг с банка. В 2020 году решениями первой и второй инстанции в удовлетворении требований потребителю было отказано, поскольку суды не усмотрели нарушений его прав. В 2021 году была подана кассационная жалоба с требованием о направлении дела на новое рассмотрение.

Лишь летом этого года судом апелляционной инстанции было вынесено определение, в котором первоначальное решение было отменено и по делу принято новое. Исковые требования удовлетворены частично: с банка взыскано более 30 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке.