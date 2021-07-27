27 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Алеся Субботина (2020) | Фото: instagram.com/alesubbotina

В Челябинске депутата Алесю Субботину приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве

Калининский районный суд Челябинска приговорил депутата райсовета Калининского района Алесю Субботину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по обвинению в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Субботина признана виновной в мошенничестве с жильем.

По версии следствия, несколько лет назад, когда Субботина работала риелтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб.

Субботина вину не признала. Гособвинение просило для депутата 4 года в колонии общего режима. Субботина связывала "жесткую позицию прокуратуры по ее делу", с тем, что она "неугодный депутат".

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Теги: Алеся Субботина, депутат, мошенничество, экоактивист,



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