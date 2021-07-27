"Батут волнует каждого из нас?" Активность Куйвашева назвали прискорбным пиаром

Екатеринбургский предприниматель Максим Пыцко, больше известный как "Батутный король" и владелец надувного аттракциона у "Ельцин-центра", прокомментировал вчерашнее высказывание главы региона Евгения Куйвашева об "уродовании города" подобными конструкциями. В эфире "Эхо Москвы" Пыцко назвал действия губернатора предвыборным пиаром и заявил, что внести поправки в законодательство, регулирующее этот вопрос, можно было на протяжении аж шести лет, однако занялись этим только сейчас.

"Батут - это детское игровое надувное оборудование. Оно по определению не может уродовать набережную. Губернатор ведь появился вчера там не случайно. Возник конфликт и, естественно, конфликт из-за земли, а не из-за батута, поскольку земельный участок в центре города привлекателен. То, что вчера губернатор вышел на площадку, это чистой воды предвыборный пиар. Тут не надо быть академиком или иметь ученую степень, чтобы увидеть, насколько все это было постановочно. Когда я видел эту запись, где губернатор тихо молча, опустив голову, подошел к батуту, у меня сложилось впечатление, что произошла какая-то катастрофа. Не хватало только секундомера, который имитирует удары сердца. Ощущение, что вчера был какой-то второй день памяти и скорби", - поделился мнением предприниматель.

При этом Пыцко согласился со словами губернатора, что проблема заключается в дырах в законодательстве, однако добавил, что появились они именно из-за лени региональных властей, не пожелавших в далеком 2014 г. сразу прописать соответствующие поправки. Именно благодаря этому у "Батутного Короля" на руках имеются разрешения на использование сразу 279 участков в Екатеринбурге, куда он может поставить аттракцион. В их числе и сквер у театра Драмы, и резиденция самого Евгения Куйвашева.

"Законодательство подкрутят, оно будет иметь влияние на те разрешения, которые будут выдаваться с датой поправок законодательства. Закон обратной силы не имеет. Это первое. Второе: мы ведь изучили практику, как это и почему происходит в других субъектах РФ и почему это произошло у нас. Да, это была ошибка МУГИСО и правительства еще в 2014 г. Когда федеральный законодатель отдал на откуп региональным властям разработку такого рода порядков, ведь ничего другого не нашли, как взять кальку с постановления правительства РФ от 2014 г. и перенести. Но законодатель сказал - в каждом субъекте есть свои особенности, поэтому будьте добры, вносите эти поправки сами. Если вы видите противоречия в эстетике, этике или видите конфликт интересов горожан. Эта возможность была на протяжении шести лет и существует сейчас", - отметил выпускник юрфака Пыцко.

В качестве примера таких правок предприниматель привел Краснодарский и Пермский край, а также ЯНАО и ХМАО, где батуты на законодательном уровне являются бесплатным развлечением для детей. Он также опроверг заявление о его "контрах" с МУГИСО, заявив, что министерство является самым объективным из всех органов государственной власти и местного самоуправления.

"Я никогда не действовал против МУГИСО и МУГИСО не действовало никогда против меня. Они выдали мне огромное количество разрешений, как мы можем быть в "контрах". Они сами подписывают эти документы. Вне зависимости, кто пришел, вне зависимости от локации - разрешение объективно выдается всем. Давно не видел такого в вопросах земельных отношений", - заключил предприниматель.

В свою очередь журналист Алексей Остапов также раскритиковал действия Евгения Куйвашева относительно "батутных войн", напомнив, что в областном министерстве по управлению госимуществом уже пять лет нет министра, "нормативка с дырами" находится в ведении именно областного министерства по управлению госимуществом. Журналист посоветовал губернатору сначала решить "хотя бы базовые кадровые вопросы в своем правительстве", прежде чем выступать с подобными заявлениями.

Напомним, на минувшей неделе Екатеринбург заполнили плакаты с изображением губернатора и надписями "Это волнует каждого из нас", касающимися цен, детей, работы и т. д. По итогам этой кампании одним из мемом в соцсетях теперь уже стал и такой: "Батуты волнуют каждого из нас".