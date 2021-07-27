СМИ сообщили об уходе в Турцию контракта на строительство ледокола для Севморпути

Контракт на строительство ледокола класса Icebreaker 7 получит турецкая компания "Сефине Денизджилик Терсанеджилик Туризм Санайи ве тиджарет А.Ш.", сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, она оказалась единственной, кто подал заявку на участие в тендере Росморречфлота.

Отмечается, что заявку турецкая компания подала по максимальной цене контракта — 13,3 млрд рублей.

В последние годы турецкие верфи все чаще становятся неожиданными конкурентами российских в борьбе за отечественные госзаказы. В 2018 году тендер на два парома на сжиженном природном газе СПГ для линии Усть-Луга — Балтийск выиграла турецкая Kyzey Star Shipyard.

Как поясняет газета, суда приходится заказывать за рубежом из-за того, что российские компании не берутся за строительство по указанным ценам.

Один из собеседников "Коммерсанта" в судостроении оценил стоимость такого судна в 15–16 млрд рублей, а с учетом роста цен на металл — еще выше.