В Югре малые политические партии наравне с парламентскими поборются за мандаты в думе округа

В Югре малые политические партии ведут сбор подписей в поддержку своего выдвижения в думу Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Наравне с четырьмя парламентскими, малые политические партии будут бороться за голоса избирателей на выборах в окружную думу.

Ведется сбор подписей партией РПСС и Партией пенсионеров, стартовал сбор подписей партий Родина и Коммунисты России - сбор подписей отмечен в Сургуте, Нижневартовске, Советском районе, Нефтеюганске, Мегионе, Урае.

Избирательная кампания Единого дня голосования 2021 обещает быть высококонкурентной.

Напомним, 19 сентября, в Единый день голосования, состоятся выборы депутатов Югры всех уровней, от городов и районов, до Государственной думы РФ. Это 27 полноценных избирательных кампаний, по итогам которых будут избраны 360 депутатов всех уровней и главы пяти поселений.