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птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

Свердловские власти выставляют на продажу птицефабрику "Рефтинскую"

На крупнейшей птицефабрике Урала - "Рефтинской" обострилась обстановка. Предприятие, находящееся в государственной собственности, накопило 1 млрд 200 млн руб. долгов. Так, задолженности в сумме 200 млн есть перед птицефабрикой "Свердловская" и Богдановическим комбикормовым заводом, кроме того, руководство набрало кредитов на 1 млрд.

Как передает корреспондент Накануне.RU, такими цифрами, выступая на заседании свердловского заксобрания, поделился вице-губернатор Сергей Зырянов. По словам заместителя главы региона, предприятие может спасти от краха только передача в частную собственность.

Рыночная стоимость пакета составляет 2 млрд руб. Региональное правительство планирует установить начальную цену аукциона в сумме 2,5 млрд руб. По мнению чиновников, таким образом получится выплатить долги.

В случае, если рассчитаться с долгами не получится, то будет непонятна судьба 2 тыс. 300 человек, работающих на фабрике, все они окажутся под угрозой увольнения.

"Прекращение деятельности птицефабрики и увольнение более 2 тысяч может привести к протестным акциям", - заявил Зырянов.

Областные депутаты одобрили продажу предприятия.

птицефабрика Рефтинская(2012)|Фото: Накануне.RU

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Теги: птицефабрика "Рефтинская", закрытие, Заксобрание, Сергей Зырянов



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