В Абхазии сильные ливни вызвали подтопления, пришлось эвакуировать жителей

Сильные ливни в Абхазии привели к повышению уровня рек и подтоплениям в городах и районах республики.

По данным МЧС республики, затоплено не менее 350 домов, в некоторых местах пришлось эвакуировать жителей. Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району.

В столице Абхазии – Сухуме - оказались подтопленными жилые дома около 30 домов, эвакуация жителей не понадобилась.

Из берегов вышла река Тоумыш, это затруднило движение по республиканской автотрассе, подтоплены дома в селах Очамчырского района.

Ранее в Сочи после наводнения один человек погиб, трое пропали без вести. Они находились в автомобиле в районе реки Мацесты, которая вышла из берегов из-за прошедшего накануне ливня.