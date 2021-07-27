В Ноябрьске прокуратура проводит проверку из-за фекалий, затопивших новый микрорайон

Прокуратура Ноябрьска проводит проверку из-за затопленного фекальными стоками нового микрорайона города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры, во время проверки будет дана оценка деятельности управляющих организаций, органа местного самоуправления на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Информация о произошедшем была опубликована 25 июля в группе "Происшествия Ноябрьск". Сообщалось, что затоплен оказался весь микрорайон Арктика - от перекрестка до парогазовой. У крайних домов вода, по оценкам очевидцев, была выше колена.

Также жильцы домов жаловались на неприятный запах от фекальных вод.