27 Июля 2021
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фекальный потоп, микрорайон Арктика (2021) | Фото: vk.com/nojabrsk112

В Ноябрьске прокуратура проводит проверку из-за фекалий, затопивших новый микрорайон

Прокуратура Ноябрьска проводит проверку из-за затопленного фекальными стоками нового микрорайона города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры, во время проверки будет дана оценка деятельности управляющих организаций, органа местного самоуправления на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

фекальный потоп, микрорайон Арктика(2021)|Фото: vk.com/nojabrsk112

Информация о произошедшем была опубликована 25 июля в группе "Происшествия Ноябрьск". Сообщалось, что затоплен оказался весь микрорайон Арктика - от перекрестка до парогазовой. У крайних домов вода, по оценкам очевидцев, была выше колена.

Также жильцы домов жаловались на неприятный запах от фекальных вод.

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Теги: фекальный потоп, микрорайон Арктика, проверка



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