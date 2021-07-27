Уставный суд Свердловской области будет состоять из трех судей вместо пяти

Депутаты свердловского Законодательного собрания внесли изменения в статью 6 регионального закона "Об Уставном суде Свердловской области".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, согласно им, сокращаются две должности судей, две должности советников судей и две должности сотрудников аппарата Уставного суда региона.

"Уставный суд Свердловской области будет состоять из трех судей (ранее было пять). Это позволит сократить расходы областного бюджета и, вместе с тем, позволит суду полноценно функционировать до момента, когда его деятельность будет прекращена", - прокомментировала ситуацию спикер областного парламента Людмила Бабушкина.

Напомним, также сегодня свердловские депутаты присвоили звание "Город трудовой доблести" еще трем муниципалитетам.