27 Июля 2021
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Политика Свердловская область
Портфель чиновника (2020) | Фото: Накануне.RU

Уставный суд Свердловской области будет состоять из трех судей вместо пяти

Депутаты свердловского Законодательного собрания внесли изменения в статью 6 регионального закона "Об Уставном суде Свердловской области".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, согласно им, сокращаются две должности судей, две должности советников судей и две должности сотрудников аппарата Уставного суда региона.

"Уставный суд Свердловской области будет состоять из трех судей (ранее было пять). Это позволит сократить расходы областного бюджета и, вместе с тем, позволит суду полноценно функционировать до момента, когда его деятельность будет прекращена", - прокомментировала ситуацию спикер областного парламента Людмила Бабушкина.

Напомним, также сегодня свердловские депутаты присвоили звание "Город трудовой доблести" еще трем муниципалитетам.

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Теги: Уставный суд, депутаты, ЗакСО



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