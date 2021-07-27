Песков опроверг сообщения об указаниях ослабить масочный режим из-за выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сведения о том, что на места якобы спущено указание ослабить масочный режим в предвыборных целях.

"То, что люди не носят маски, это никак не связано с избирательной кампанией", - сказал представитель Кремля. По его словам, это вопрос сознания людей, сообщает "Интерфакс".

Песков также отметил, что "до начала всех кампаний, как все знают, не все столь дисциплинированно начали носить маски и применять меры предосторожности".

Ранее в Кремле поддержали пожелание главы Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу вакцинации от коронавируса всех россиян, а не только 60% или 80%. Но, по словам Пескова, всегда "будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами и вакцинными диссидентами, это такое своеобразное проявление несознательности".