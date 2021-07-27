27 Июля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В ХМАО граждан 60+ с covid-признаками будут госпитализировать в первые сутки обращения

Жителей ХМАО старше 60 лет будут госпитализировать в первые сутки после обращения в медорганизацию, но только при наличии хронических заболеваний и подозрения на COVID-19. Об этом в ходе брифинга заявила глава региона Наталья Комарова.

На данный момент ситуация с распространением коронавируса в округе остается напряженной, а выход на плато в период третей волны затягивается. Губернатор, со ссылкой на местный департамент здравоохранения, также сообщила, что люди пожилого возраста имеют недостаточный иммунный ответ для борьбы с инфекцией и чаще подвержены хроническим заболеваниям, которые могут усугубить ситуацию в период заражения.

"В этой связи поручаю департаменту здравоохранения в отношении граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями, принимать решение об их госпитализации в первые сутки обращения в медицинскую организацию по поводу заболевания COVID-19", - заявила глава региона.

Напомним, что первая партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" уже поступила в Югру. Ее будут ставить тем, кто уже переболел коронавирусом - более шести месяцев назад, а также тем, у кого прошло как минимум шесть месяцев после прививки. В настоящий момент на аптечном складе находится 5 тыс. 128 доз вакцин. Вскоре их отправят в медучреждения автономного округа.

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Теги: коронавирус, госпитализация, пенсионеры



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