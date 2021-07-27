27 Июля 2021
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Политика Свердловская область В России
Ильшат Аминов (2021) | Фото: ТНВ, скриншот

В "ЕР" сочли "дураком" депутата Аминова, который сравнил непривитых с "баранами"

В "Единой России" одернули коллегу из Татарстана, который сравнил не желающих вакцинироваться с "баранами". Ранее депутат Госсовета Татарстана из "Единой России", гендиректор ТНВ Ильшат Аминов (на фото) призвал насильно вакцинировать всех, так как разницы между людьми и скотом он не видит.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "ЕР" из Свердловской области Александр Петров заявил Накануне.RU, что высказывания Аминова несовместимы с его статусом.

"Я не слышал этого высказывания. Если это правда, что депутат позволил себе такое высказать в отношении людей, то такой человек не имеет морального права быть депутатом, это дурак", - заявил Александр Петров.

Отметим, что высшее руководство партии пока никак не прокомментировало заявления Ильшата Аминова.

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Теги: Ильшат Аминов, непривитые бараны, Александр Петров



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