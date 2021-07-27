110-летие легенды советской разведки Николая Кузнецова. Урал помнит.

Сегодня в стране и, конечно, в Екатеринбурге празднуют 110-летие великого уральского разведчика Николая Кузнецова, который во время Великой Отечественной войны работал в тылу врага. Уже несколько лет при поддержке Фонда святой Екатерины в столице Урала чтят память Николая Кузнецова.

Кузнецов работал на Уралмаше, поэтому именно здесь в 1985 году открыли памятник легендарному уральцу. Сегодня будущие офицеры — учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища — возложили к памятнику венок и цветы. Для них Кузнецов не просто герой войны — его стиль работы они детально изучают на уроках и самостоятельно.

Кузнецов лично уничтожил 11 немецких генералов и предотвратил несколько фашистских наступлений и покушений, в том числе на Сталина, Рузвельта и Черчилля. Сейчас Кузнецова называют прототипом Штирлица, а перед войной он оттачивал мастерство перевоплощения в Свердловске.

«Николай Кузнецов — легендарный разведчик, который ликвидировал пять немецких офицеров и шесть высших чинов. Он работал под псевдонимами Пауль Зиберт, Николай Грачев, Ученый и другие. Мне интересна его личность, я читал книги из нашей библиотеки о нем и ходил в музей “Россия — моя история” на экспозицию “Николай Кузнецов. Человек-легенда”. В дальнейшем хочу связать свою профессию с внешней разведкой», — рассказывает Кирилл Осипов, суворовец шестой роты Екатеринбургского суворовского военного училища.

Дело Кузнецова до сих пор закрыто для общего доступа — еще четыре года на нем будет стоять гриф «Совершенно секретно». Тем не менее известно, что Николай Кузнецов проживал по нескольким адресам в нашем городе. Сначала на Уральских Рабочих, 26, затем — в элитном доме на Ленина, 52. Именно на этом здании размещена мемориальная табличка — в преддверии юбилейной даты фасад дома был частично отмыт от рисунков и надписей, загрунтован и покрашен.

Еще одни покрасочные работы ведутся на Московской, 39, где уличный художник Вячеслав Moff уже неделю создает масштабное граффити с изображением, отражающим многогранную личность Кузнецова. Эти работы поддержали все жители дома, фасад которого стал холстом. Скоро рисунок будет закончен.

«Для знакомства с личностью Кузнецова мне потребовалось полторы недели, чтобы изучить доступные про него материалы. И только после этого приступил к созданию эскиза. Выбран нуарный стиль, чтобы картинка была серьезной и максимально передавала дух той эпохи», — комментирует художник-граффитист Вячеслав Moff.

«Героические страницы нашей истории, несомненно, связаны с личностью великого разведчика и нашего земляка Николая Кузнецова. Наша задача — сохранить память о его подвиге, чтобы будущие поколения помнили, какой ценой ковалась победа и через что прошли наши предки, чтобы дать нам возможность жить», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что 9 мая в мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась высокотехнологичная экспозиция, аналогов которой нет не только на Урале, но и во всей России: «Николай Кузнецов. Человек-легенда». Авторы создали одно из самых технически совершенных музейных пространств. Здесь использованы архивные документы, письма и дневники, кадры из хроники, переплетающиеся с игровыми технологиями, которые делают гостей частью экспозиции. В честь дня рождения разведчика 27 июля вход на выставку свободный.