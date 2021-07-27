27 Июля 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила из списка для мониторинга вариант коронавируса AT.1, выявленный в России в январе 2021 года.

Российский штамм в организации отслеживали с 9 июня, 23 июля его убрали из реестра.

ВОЗ также отслеживает варианты вируса, представляющие интерес, и варианты вируса, представляющие опасность. Первый перечень содержит четыре штамма, выявленных в США, Индии, Перу и одновременно в нескольких странах, пишет РБК.

Во второй список сейчас включены альфа-, бета-, гамма- и дельта- варианты — это мутации коронавируса, обнаруженные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и Индии.

Ранее американские ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса. Исследователи определили мутации, которые распространятся в ближайшие четыре месяца. При этом учитываются только те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру,

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Теги: воз, российский штамм коронавируса



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