27 Июля 2021
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Орсис Т-5000 снайперская винтовка (2011) | Фото:orsis.com

Первый всероссийский чемпионат по снайпингу пройдет на территории Екатеринбурге

"Федерация высокоточной стрельбы России" и ассоциация тактической стрельбы "РосСнайпинг" выбрали Екатеринбург в качестве площадки, где пройдет первый всероссийский чемпионат по снайпингу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Соревнования стартуют уже 5 августа и продлятся до 7 включительно. Мостом проведения выбран полигон Свердловского учебного центра ЦВО.

"Принимая мероприятие такого уровня, Екатеринбург по праву может считаться столицей снайпинга", – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В состязании примут участие сразу 100 стрелков из Грозного, Москвы, Краснодара, Тюмени, Комсомольска-на-Амуре, а также других субъектов РФ. Всего предусмотрено 25 стрелковых упражнений на дистанциях от 300 до 1,2 тыс. м., а также стрельбы из неустойчивого положения. Победители будут определяться как в личном и командном первенствах, так и в специальных номинациях для сотрудников силовых ведомств: long range, Precision Rifle Russia.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в России и регионе, чемпионат будет проводиться в рамках covid-ограничений. Так, помимо наличия средств индивидуальной и коллективной защиты на полигонах, санитайзеров и термоконтроля, все спортсмены, в случае отсутствия прививки от коронавируса, будут обязаны пройти ПЦР-тест. Помимо этого, стрелкам придется выступать без "живой поддержки", поскольку следить за ходом соревнования болельщики смогут только на YouTube-канале ФВСР.

Напомним, что ранее Екатеринбург уже предоставлял площадки для подобных соревнований. В 2017 г. состоялся Кубок Урала, а со следующего года и до 2020 г. уральская столица принимала у себя спортсменов Евро-Азиатского чемпионата по снайпингу.

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Теги: снайпинг, соревнования, Екатеринбург



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