Роспотребнадзор проверил "вонючую воду", на качество которой жаловались тюменцы

Роспотребнадзор проводит внеплановую выездную проверку в отношении "Тюмень Водоканал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверка проводится по требованию прокуратуры, после многочисленных жалоб тюменцев на неприятный запах, исходящий от питьевой воды. В соцсетях люди отмечают, что вода "воняет" - жалуются на невозможность питья, приготовления пищи и стирки.

Роспотребнадзор отобрал пробы воды из трех резервуаров, а также объединенного крана питьевой воды перед поступлением в городскую сеть питьевого водоснабжения.

По результатам лабораторных испытаний, вода по микробиологическим показателям соответствует обязательным требованиям, безопасна в эпидемическом отношении.

"Отклонения от гигиенических нормативов по обобщенному показателю "перманганатная окисляемость" - величина, показывающая общее содержание в воде органических веществ, сохраняются, обнаруженные значения находятся в пределах 5,6-6,0 мгО2/дм3 при нормативе не более 5,0 мгО2/дм3. По запаху отмечено снижение интенсивности с 4 баллов до 3 баллов при норме 2 балла", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Пестициды и дуст в пробах воды не обнаружены.

"Тюмень Водоканал" провел промывку, загрузку активированного угля на скорые фильтры, разработал план мероприятий по предотвращению ухудшения качества воды по органолептическим показателям на Метелевской водоочистной станции.