РЖД планируют за девять месяцев построить новый мост на Транссибе вместо аварийного

РЖД планируют построить новый железнодорожный мост на Транссибе вместо рухнувшего. Восстановленная конструкция - это временное решение, сообщает пресс-служба компании.

"Планируем, что будем использовать схему ускоренных работ. Думаю, что в течение полугода - девяти месяцев мы должны с этой задачей справиться", - заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Напомним, 23 июля сильным паводком был поврежден железнодорожный мост в Забайкальском крае, из-за чего остановилось движение по транссибирской магистрали. Владимир Путин поручил РЖД, МЧС и другим ведомствам в течение двух – двух с половиной суток восстановить движение хотя бы по одной ветке Транссиба на Дальнем Востоке.

Железнодорожное сообщение было восстановлено за двое суток, однако работы продолжатся до открытия второй нитки моста, сообщали в РЖД.

Министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что восстановить на аварийном участке стопроцентную погрузку планируется к 28 июля. По его словам, в ближайшие недели РЖД необходимо запустить все временно отставленные для движения грузовые поезда - 526 поездов.