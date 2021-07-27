РЖД планируют за девять месяцев построить новый мост на Транссибе вместо аварийного

27 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
Транссиб, обрушение моста (2021) | Фото: t.me/agurulev

РЖД планируют за девять месяцев построить новый мост на Транссибе вместо аварийного

РЖД планируют построить новый железнодорожный мост на Транссибе вместо рухнувшего. Восстановленная конструкция - это временное решение, сообщает пресс-служба компании.

"Планируем, что будем использовать схему ускоренных работ. Думаю, что в течение полугода - девяти месяцев мы должны с этой задачей справиться", - заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Напомним, 23 июля сильным паводком был поврежден железнодорожный мост в Забайкальском крае, из-за чего остановилось движение по транссибирской магистрали. Владимир Путин поручил РЖД, МЧС и другим ведомствам в течение двух – двух с половиной суток восстановить движение хотя бы по одной ветке Транссиба на Дальнем Востоке.

Железнодорожное сообщение было восстановлено за двое суток, однако работы продолжатся до открытия второй нитки моста, сообщали в РЖД.

Министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что восстановить на аварийном участке стопроцентную погрузку планируется к 28 июля. По его словам, в ближайшие недели РЖД необходимо запустить все временно отставленные для движения грузовые поезда - 526 поездов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ржд, мост, транссиб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.07.2021 00:05 Мск Открыто движение поездов по Транссибу в Забайкалье
Ранее 23.07.2021 14:42 Мск Путин поручил восстановить движение по Транссибу в течение двух суток
Ранее 23.07.2021 14:19 Мск РЖД приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети