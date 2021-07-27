В ЕС одну дозу вакцины от коронавируса получили 70% взрослого населения

Еврокомиссия во вторник объявила об охвате хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса 70% взрослого населения ЕС. Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что полностью вакцинированы 57% взрослого населения.

Ранее власти Евросоюза ставили себе цель вакцинировать полностью не менее 70% взрослого населения к концу лета. Теперь в Еврокомиссии полагают, что эта цель будет достигнута.

При этом чиновники в Брюсселе отмечают, что кампания по вакцинации начиналась очень медленно по сравнению с Великобританией и США из-за задержек в поставках вакцины. Во втором квартале поставки выросли, особенно от Pfizer-BionTech.