27 Июля 2021
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Общество За рубежом
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

В ЕС одну дозу вакцины от коронавируса получили 70% взрослого населения

Еврокомиссия во вторник объявила об охвате хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса 70% взрослого населения ЕС. Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что полностью вакцинированы 57% взрослого населения.

Ранее власти Евросоюза ставили себе цель вакцинировать полностью не менее 70% взрослого населения к концу лета. Теперь в Еврокомиссии полагают, что эта цель будет достигнута.

При этом чиновники в Брюсселе отмечают, что кампания по вакцинации начиналась очень медленно по сравнению с Великобританией и США из-за задержек в поставках вакцины. Во втором квартале поставки выросли, особенно от Pfizer-BionTech.

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Теги: ес, вакцинация, еврокомиссия



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