В тюменские больницы поступила однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт"

В медучреждения Тюменской области впервые поступила партия "Спутника Лайт" - четвертой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса. От своих более популярных аналогов препарат отличается тем, что является однокомпонентным, а значит не требует разделения на две процедуры вакцинации. Всего в регион было доставлено 7 тыс. 628 доз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в зависимости от наличия в поликлинике вакцин, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией. На сегодняшний день первым компонентом вакцин привилось 464 тыс. 564 тюменца. Полностью завершили вакцинацию - 332 тыс. 612 жителей региона.

"Жители региона ответственно относятся к своему здоровью и активно вакцинируются: реализовано уже 92,3% поставленной вакцины. Однако поставки происходят регулярно, поэтому есть возможность вакцинироваться без записи в порядке живой очереди в поликлиниках и временных пунктах, а также в удобное время по записи привиться в поликлиниках", - рассказали в департаменте здравоохранения.

Напомним, что с начала массовой вакцинации в Тюменской области, в регион поступило более 503 тыс. доз вакцины против коронавируса: "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) - 460 тыс. 297 доз, "ЭпиВакКорона" - 33 тыс. 620 доз, "КовиВак" - 1 тыс. 610 доз и наконец "Спутник Лайт" - 7 тыс. 628 доз. Чтобы поставить прививку при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис либо один из этих документов.

Напомним, что первые партии "Спутник Лайт" уже поступили на территории Свердловской области, ЯНАО и ХМАО.