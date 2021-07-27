"Этого абсолютно недостаточно": 19% жителей Екатеринбурга завершили вакцинацию от ковида

Заместитель главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики Александр Харитонов рассказал о ходе вакцинации от COVID-19.

По его словам, после подъема уровня заболеваемости жители уральской столицы начали прививаться более активно, на сегодняшний день в городе достигнут охват 26% по первому компоненту и 19% - по второму. Однако Харитонов отметил, что "этого абсолютно недостаточно".

"Для создания коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% населения. Мы будем продолжать болеть до тех пор, пока не обеспечим хороший барьер коронавирусу", - заявил врач.

Он подчеркнул, что вакцины на сегодняшний день достаточно, она поступает регулярно. Так, на прошлой неделе было получено 45 тысяч доз "Спутника V".

"Кроме того, вчера поступило около 14 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", она распределена по 20 медицинским учреждениям Свердловской области. Мы рекомендуем использовать ее для повторной вакцинации тех, кто прививался либо переболел коронавирусом более шести месяцев назад", - рассказал Александр Харитонов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, поставить прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий, записавшись по единому номеру 122, обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портал Госуслуг. Также продолжается вакцинация в крупных торговых центрах города.

Напомним, ранее заместитель главы города по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева заявляла, что в Екатеринбурге снимут "ковидные" ограничения, когда привьют 60% жителей.