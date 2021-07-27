"Этого абсолютно недостаточно": 19% жителей Екатеринбурга завершили вакцинацию от ковида

27 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

"Этого абсолютно недостаточно": 19% жителей Екатеринбурга завершили вакцинацию от ковида

Заместитель главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики Александр Харитонов рассказал о ходе вакцинации от COVID-19.
Читайте также:

По его словам, после подъема уровня заболеваемости жители уральской столицы начали прививаться более активно, на сегодняшний день в городе достигнут охват 26% по первому компоненту и 19% - по второму. Однако Харитонов отметил, что "этого абсолютно недостаточно".

"Для создания коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% населения. Мы будем продолжать болеть до тех пор, пока не обеспечим хороший барьер коронавирусу", - заявил врач.

Он подчеркнул, что вакцины на сегодняшний день достаточно, она поступает регулярно. Так, на прошлой неделе было получено 45 тысяч доз "Спутника V".

"Кроме того, вчера поступило около 14 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", она распределена по 20 медицинским учреждениям Свердловской области. Мы рекомендуем использовать ее для повторной вакцинации тех, кто прививался либо переболел коронавирусом более шести месяцев назад", - рассказал Александр Харитонов.

Александр Харитонов(2020)|Фото: ТАСС

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, поставить прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий, записавшись по единому номеру 122, обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портал Госуслуг. Также продолжается вакцинация в крупных торговых центрах города.

Напомним, ранее заместитель главы города по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева заявляла, что в Екатеринбурге снимут "ковидные" ограничения, когда привьют 60% жителей.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, коронавирус, Харитонов, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.04.2021 13:21 Мск Более 174 тысяч свердловчан полностью вакцинировались от коронавируса
Ранее 05.04.2021 14:27 Мск Почти 169 тысяч свердловчан завершили вакцинацию от ковида
Ранее 30.03.2021 13:50 Мск В Свердловскую область пришла крупная партия вакцины от ковида
Ранее 18.03.2021 11:56 Мск "Неплохие цифры": около 70 тысяч жителей Екатеринбурга привились от ковида
Ранее 02.03.2021 15:40 Мск Свердловский минздрав о вакцинации от коронавируса: "Двоечников" у нас нет
Ранее 19.02.2021 13:30 Мск В Екатеринбурге снимут "ковидные" ограничения, когда привьют 60% жителей
Ранее 16.02.2021 15:58 Мск Креков: Никакого массового страха перед вакцинацией у свердловчан нет
Ранее 16.02.2021 13:11 Мск В Екатеринбурге впервые пройдет выездная вакцинация от COVID-19
Ранее 09.02.2021 14:39 Мск Свердловские власти обещают к лету "иное качество жизни" из-за вакцинации
Ранее 28.01.2021 13:50 Мск В Свердловской области начали ставить "ЭпиВакКорону" на следующий день после поступления
Ранее 27.01.2021 15:16 Мск В Свердловскую область поступила первая партия "ЭпиВакКороны"
Ранее 27.01.2021 09:46 Мск Свердловская область может принять до 500 тысяч доз вакцины от ковида
Ранее 20.01.2021 08:55 Мск Мурашко похвалил Свердловскую область и еще два уральских региона за вакцинацию от ковида
Ранее 19.01.2021 14:48 Мск Креков: Ни о какой остановке вакцинации в Свердловской области речи быть не может
Ранее 19.01.2021 09:42 Мск В больницах Екатеринбурга заканчивается вакцина "Спутник V"
Ранее 25.12.2020 09:53 Мск Свердловчанам, поставившим прививку от COVID-19, придется не пить алкоголь как можно дольше
Ранее 05.12.2020 16:27 Мск Стала известна предельная цена на вакцину от коронавируса "Спутник V"
Ранее 05.12.2020 09:34 Мск Прививочный "пост": Голикова призвала россиян не употреблять алкоголь 42 дня после вакцинации от COVID-19


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети