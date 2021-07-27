27 Июля 2021
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Общество За рубежом
Олимпийские игры в Токио (2021) | Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stanislav Kogiku

В олимпийском Токио зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом

В столице Олимпийских игр Токио за последние сутки выявили 2848 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом за всю пандемию, сообщают япониские СМИ.

С момента начала пандемии в Токио выявили более 200 тысяч зараженных COVID-19. Ранее в городе вновь ввели режим чрезвычайного положения, который продлится до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр.

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом более сотни участников Игр, в том числе полутора десятка непосредственно олимпийцев.

Во время церемонии открытия Олимпиады у стен стадиона собралась толпа японцев, протестующих против проведения Игр. Они призывали свернуть соревнования и направить деньги на борьбу с коронавирусом.

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Теги: токио, коронавирус



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