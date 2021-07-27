Текслер принял участие в открытии производственно-логистического комплекса "Увелки"

В Челябинской области открыли производственно-логистический комплекс ООО "Ресурс" ("Увелка"). Как передает корреспондент Накануне.RU, в церемонии открытия принял участие губернатор региона Алексей Текслер.

Инвестиции в проект составили 5 млрд руб. Сегодня была сдана первая очередь строительства. На площадке появился автоматизированный склад и цех по переработке овса. Продукция будет идти на экспорт. Ожидается, что в ближайшие пять лет произойдет рост экспорта на 150%. Компания ориентирована на Китай, Вьетнам, Индию и страны Африки.

"Открытие производственно-логистического центра позволило на 200% увеличить мощности предприятия. Сегодня предприятие вышло на 3 тыс. тонн в месяц производства продукции. Самое важное, что эти производственные мощности позволяют ещё порядка в два раза увеличить объемы производства. Фактически мы в три раза нарастили экспортный потенциал предприятия "Увелка" и заложили основу будущего предприятия", - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что запуск этого производства позволит региону конкурировать за экспортные рынки, в первую очередь, на рынке Китая.

Также в рамках рабочего визита в Увельский район Алексей Текслер посетил стадион "Олимпийский", школу №1 и строящийся в селе Кичигино дом культуры, а также провел встречу с главой района Сергеем Рословым.