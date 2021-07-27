Блогер Варламов призвал всех невакцинированных валить в тайгу

Блогер Илья Варламов эмоционально призвал всех тех, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, валить в тайгу и жить там среди диких зверей. Об этом он заявил в своем видео на YouTube, ругаясь почти через слово.

Он считает, что природа создала человека для жизни всего 25-30 лет, а человек живет 70 лет "только благодаря медицине, наукам и прививкам".

"*** в тайгу: там нет ни врачей, ни лекарств, ни дорог. Одни бобры, еноты и дикие кабаны. Живите с ними до ста лет и радуйтесь жизни. *** вы забыли в наших городах? А мы здесь разберемся, поставим прививочки, все чипируемся, подключимся к интернету и будем нормально смотреть, как вы с кабанами играете", - заявил Варламов.

Накануне депутат Госсовета Татарстана из "Единой России", гендиректор ТНВ Ильшат Аминов призвал насильно вакцинировать всех "безмозглых баранов". Такие призывы становятся возможными и остаются безнаказанными благодаря властям, проводящим соответствующую политику.

Замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якеменко считает, что "пафос и гнев [Варламова] очень просто объясняются".

"Прививочники дали больше денег, чем антипрививочники. А если завтра антипрививочники занесут больше, чем прививочники, он будет материть прививочников. Главное неподкупному Варламову не перепутать, когда в очередной раз будет материть кого-то", - написал он.

Интересно, что в Псалтыри, написанной три тысячи лет назад, так говорится о продолжительности жизни людей: "Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет".