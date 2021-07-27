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Происшествия Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд снова увеличил компенсацию жительнице Нижнего Тагила, брата которого насмерть забили полицейские

Свердловский областной суд взыскал 1 млн руб. в пользу жительницы Нижнего Тагила Екатерины Головко, брат которой скончался после избиений в отделе полиции № 17. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правозащитной организации "Зона права".

Напомним, что первоначальная сумма выплаты составляла 100 тыс. руб. Позже Ленинский районный суд увеличил размер компенсации до 400 тыс. руб. При этом защита настаивала на компенсации морального вреда в размере 4 млн 260 тыс. руб.

Трагедия произошла осенью 2017 г., когда 41-летнего задержанного Станислава Головко три дня держали в отделении полиции и систематически избивали руками, ногами и "предметами, используемыми в качестве оружия". Таким образом полицейские выбивали из мужчины признание в краже, которую он не совершал. Позже пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу, где он умер.

Судебно-медицинская экспертиза выявила на теле 23 раны от ударов тупым предметом, проломленную лобную кость, многочисленные кровоподтеки на руках и ногах. Несмотря на это, трое полицейских до последнего отрицали свою причастность к преступлению. Один участник избиения получил три с половиной года колонии общего режима, второй - три года четыре месяца, третий - три года два месяца.

В сентябре 2019 г. решением нижнетагильского суда бывших полицейских освободили условно-досрочно. Всех троих лишили полицейских званий, им также запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

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Теги: зона права, компенсация, сестра погибшего, полицейские, избиение



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