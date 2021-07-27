ЦИК отказала в регистрации кандидату в депутаты Госдумы из-за отсутствия документов на умершего ребенка

Центральная избирательная комиссия России сняла с выборов в Госдуму кандидата от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) за то, что он не подал сведения об умершем ребенке.

В целом федеральный список РПСС из 243 человек был сегодня заверен ЦИКом. Но Центризбирком сообщил о снятии нескольких кандидатов от партии. Так, Елена Шувалова сама подала заявлении об отказе от участия в выборах. Еще двое кандидатов не сообщили, что имеют судимости. Кандидат из Якутии не подал документы на одного из детей, записанных у него в паспорте.

Присутствовавший на заседании ЦИК глава РПСС Максим Шевченко пояснил, что речь об умершем ребенке, и закон не требует предоставлять на таких членов семьи документы. Первый зампред ЦИКа Николай Булаев возразил: история печальная, но никаких документов, подтверждающих ее и хотя бы уведомляющих о ситуации, подано не было, хотя у кандидата и его группы сопровождения было время на исправление документов.

Шевченко попытался возразить, что кандидат находился в одном из недоступных для связи районов Якутии и даже не знал, что к нему возникли претензии. Однако ЦИК отменять решение не стал, заявив, что полномочий на такую отмену нет.

В заключение Шевченко выступил с трибуны Центризбиркома: "Выборы остались последней легальной формой протеста против существующей системы. Выборы – легальный и легитимный протест, который не угрожает уголовным преследованием".