В России вновь решили создать аналог Booking

В России намерены создать собственную систему бронирования, которая станет аналогом сайта Booking.com, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, в правительстве начали обсуждать план действий по развитию туризма в стране до 2035 года. В него вошли самые разные направления, от детских военно-исторических лагерей до создания к концу 2024 года национальной системы бронирования отелей и туристических услуг.

Как полагает собеседник издания, речь идет именно о создании нового сайта, его разработка с нуля сегодня будет проще, чем пять лет назад. Кроме того, сейчас тема выглядит более актуальной на фоне процесса локализации сервисов для бронирования авиабилетов.

В 2014 году уже сообщалось, что в России может появиться свой аналог Booking.com. Предполагалось, что предложения по созданию национальной системы бронирования представят правительству в 2015 году. В Минкомсвязи тогда подтвердили данную информацию, однако заявили, что пока не занимались детальной проработкой поручения. Однако план развития так и не получил.

В 2018 году Ростуризм получил письмо Минкультуры с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com.Также запретить Booking.com на волне контрсанкций против США предлагал руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму Сергей Войтович.