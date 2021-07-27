27 Июля 2021
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Максим Храмцов (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов получил внутрисуставной перелом

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов получил внутрисуставной перелом, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз тхэквондо России (СТР).

Врачи зафиксировали ему кисть. Будет проведено дополнительное обследование.

Напомним, 26 июля тхэквондист Максим Храмцов принес для России еще одну золотую награду на Олимпийских играх в Токио. В финале турнира в весовой категории до 80 кг 23-летний спортсмен из Нижневартовска победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9.

Это первая олимпийская награда высшего достоинства в истории российского тхэквондо.

Золотая медаль стала четвертым для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) после стрелка Виталины Бацарашкиной, фехтовальщицы Софьи Поздняковой, а также российских гимнастов в командном турнире.

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Теги: Максим Храмцов, внутрисуставный перелом, Олимпийские игры в Токио, золотая медаль



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