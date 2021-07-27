На Средний Урал поступила первая партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"

В медицинские учреждения Свердловской области впервые поступила партия вакцины "Спутник Лайт". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Это уже четвертая зарегистрированная на территории РФ вакцины против коронавируса, однако в отличие от своих популярных аналогов, "Спутник Лайт" является однокомпонентной, а значит не требует вторичного введения.

"Эта вакцина будет использована для вакцинации переболевших COVID-19 более шести месяцев назад и повторной вакцинации привитых более шести месяцев назад. Первоочередное право вакцинации будут иметь медицинские работники и работники сферы образования", - отметил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Из 13 тыс. доз препарата, 7,5 тыс. распределены между медучреждениями Екатеринбурга, 2 тыс. - Нижнего Тагила, а остальные направлены в больницы Асбеста, Каменска-Уральского, Серова, Краснотурьинска, Ивделя, Ирбита, Туринска, Нижней Туры и Алапаевска.

"Спутником Лайт" могут привиться только граждане от 18 до 60 лет. Записаться на вакцинацию можно через сайты медицинских организаций, регистратуру или лично обратившись в поликлинику.

Напомним, что на 26 июля первым компонентом в регионе привиты 864 тыс. 482 человека, вторым - 646 тыс. 714.

Первые партии новой вакцины были доставлены также на Ямал и в Югру. Как ранее сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, до конца июня планировалось выпустить около 2,5 млн доз препарата.