27 Июля 2021
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В МВД назвали топ самых похищаемых авто в Свердловской области

В свердловской полиции назвали марки автомобилей, которые пользуются особенной популярностью у похитителей.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге врио замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мурзин, за первое полугодие 2021 года количество краж транспорта снизилось на 33% - в регионе было зарегистрировано 150 таких преступлений. Раскрываемость увеличилась и составила 46%.

"Число угонов снизилось на 26% и также составило 150 преступлений. Раскрываемость осталась на прежнем уровне - это 80%. Наибольшее количество краж транспорта и угонов зарегистрировано в Екатеринбурге и Первоуральске. Наиболее популярными у автоворов остаются автомобили марок "Киа Рио", "Хендай Солярис" и "Тойота". Что касается угонов, тут лидируют автомобили марки ВАЗ", - сообщил Мурзин.

Полиция на шествии в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

По его словам, такие преступления совершаются в основном в темное время суток с неохраняемых парковок. Что касается дорогостоящих авто, таких, как "Тойота" или "Лексус", иногда их похищают прямо со стоянок у торговых центров.

"Обычно такие машины похищают вдвоем. Один находится рядом с потерпевшим и специальным приспособлением считывает сигнал с брелка автомобиля. Затем с помощью ретранслятора передает его своему подельнику, а тот уже открывает автомобиль, заводит и уезжает", - отметил представитель МВД.

Как сообщало Накануне.RU, также в свердловской полиции дали советы, как защитить свой дом от грабителей - для этого в ведомстве советуют использовать колючую проволоку.

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Теги: полиция, угоны, марки, МВД



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