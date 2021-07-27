27 Июля 2021
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Тесс Холидей (2016) | Фото:Alex Cayley - The Telegraph

Бодипозитив по-русски: соотечественников бесят потеющие люди и грязные волосы

Россияне высказались о своем отношении к особенностям внешности других людей. Оказалось, что многих раздражают недостатки других. Так, негативные эмоции и неприязнь у 67% респондентов может вызвать запах пота (а у женщин этот фактор и вовсе набрал 73%), у 50% - грязные волосы. 34% испытают негатив при общении с людьми с кожными заболеваниями, например, псориазом или экземой, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно, что только 29% россиян слышали критику или негативные комментарии по поводу чьей-либо внешности и фигуры в высказываниях окружающих людей.

Более половины россиян (59%) никогда не слышали о таком явлении, как бодипозитив. Среди тех, кто знает о нем, 12% полагают, что оно выступает за принятие собственного тела со всеми его недостатками (23-29% среди молодежи), 5% считают, что бодипозитив выступает за здоровое тело и ЗОЖ, 3% ответили, что оно против дискриминации по внешности, а 8% сказали, что слово им знакомо, но не смогли уточнить его значение.

Более половины наших сограждан (61%) скорее согласны с тем, что бодипозитив избавляет людей от комплексов, связанных с особенностями внешности, 15% полагают, что он такие комплексы формирует.

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Теги: бодипозитив, россияне, зож, особенности, тело, здоровье, гигиена



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