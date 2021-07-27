27 Июля 2021
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Михаил Делягин (2020) | Фото: пресс-служба МЭФ

YouTube уничтожил канал Делягина

Youtube уничтожил канал экономиста Михаила Делягина, у которого было почти 200 тыс. подписчиков. Об этом Делягин заявил на своем сайте.
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Он сообщил, что по рассмотрении апелляции ему ответили, что, возможно, это сделали необоснованно, но уже поздно, так как все удалено окончательно без возможности восстановления. При этом видео с профессором Игорем Гундаровым набрало миллион просмотров, отмечает экономист.

Делягин заявил, что его канал снесли за ролик, в котором он цитировал заявление представителя НИИ им. Гамалеи - разработчика вакцины "Спутник V" о допустимости примагничивания металлических предметов к месту инъекции.

"Можно предположить, что уничтожение моего канала вызвано... доносами вакцинаторов из "Единой России", страшащихся разоблачения своих людоедских планов и пытающихся лишить меня возможности донесения своих взглядов до вас в преддверии выборов 19 сентября (напомню - я возглавляю список "Справедливой России" по центру, юго-западу, югу, юго-востоку Москвы и по Новой Москве: голосуя там за "Справедливую Россию", Вы голосуете за меня)", - написал Делягин.

Он также добавил, что ему уже дважды передавали от "вакцинаторов", что "посадят, как Платошкина", за критику принудительной вакцинации экспериментальными препаратами. И призвал переходить зрителей на его канал в Яндекс.дзен, на его сайт и телеграм-канал.

В прошлом году YouTube удалил каналы News-Front, Anna News и "Крым24", PolitRussia, Федерального агентства новостей и "Царьграда", набравшего миллионную аудиторию, за то, что они продвигали "неправильную" для Запада повестку дня. Также был заблокирован аккаунт философа Александра Дугина за критику либерализма, экс-премьер Украины Николая Азарова за призыв к белорусам не допустить "евромайдана", "Инстраграм" Николая Старикова и др.

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Теги: Михаил Делягин, YouTube



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