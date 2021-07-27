YouTube уничтожил канал Делягина

Youtube уничтожил канал экономиста Михаила Делягина, у которого было почти 200 тыс. подписчиков. Об этом Делягин заявил на своем сайте.

Он сообщил, что по рассмотрении апелляции ему ответили, что, возможно, это сделали необоснованно, но уже поздно, так как все удалено окончательно без возможности восстановления. При этом видео с профессором Игорем Гундаровым набрало миллион просмотров, отмечает экономист.

Делягин заявил, что его канал снесли за ролик, в котором он цитировал заявление представителя НИИ им. Гамалеи - разработчика вакцины "Спутник V" о допустимости примагничивания металлических предметов к месту инъекции.

"Можно предположить, что уничтожение моего канала вызвано... доносами вакцинаторов из "Единой России", страшащихся разоблачения своих людоедских планов и пытающихся лишить меня возможности донесения своих взглядов до вас в преддверии выборов 19 сентября (напомню - я возглавляю список "Справедливой России" по центру, юго-западу, югу, юго-востоку Москвы и по Новой Москве: голосуя там за "Справедливую Россию", Вы голосуете за меня)", - написал Делягин.

Он также добавил, что ему уже дважды передавали от "вакцинаторов", что "посадят, как Платошкина", за критику принудительной вакцинации экспериментальными препаратами. И призвал переходить зрителей на его канал в Яндекс.дзен, на его сайт и телеграм-канал.

В прошлом году YouTube удалил каналы News-Front, Anna News и "Крым24", PolitRussia, Федерального агентства новостей и "Царьграда", набравшего миллионную аудиторию, за то, что они продвигали "неправильную" для Запада повестку дня. Также был заблокирован аккаунт философа Александра Дугина за критику либерализма, экс-премьер Украины Николая Азарова за призыв к белорусам не допустить "евромайдана", "Инстраграм" Николая Старикова и др.