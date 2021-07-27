27 Июля 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: Газпром нефть

В Югре нефтяники меняют подход к строительству скважин

"Газпромнефть-Хантос" тестирует на месторождении имени Александра Жагрина новый метод ввода запасов. Кластерный подход ускоряет строительство скважин и позволяет экономить на их освоении, сообщили Накануне.RU в компании.

Суть метода состоит в том, что каждая из операций (бурение вертикального и горизонтального стволов, интенсификация притока и др.) выполняется сразу на группе из четырех или более скважин, а не на каждой по отдельности. Это позволяет сократить сроки строительства и затраты на проведение гидроразрыва пласта (ГРП) при освоении скважин. Ожидается, что, благодаря кластерному вводу запасов, компания сможет снизить капитальные затраты на 5%. 

"Данный метод отлично себя зарекомендовал, – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров. – Технология будет активно тиражироваться, и в будущем до 80% всех запасов месторождения имени Александра Жагрина планируется вводиться кластерным способом".

Месторождение имени Александра Жагрина открыто в 2017 году, его начальные извлекаемые запасы оцениваются в 111 млн тонн нефти. Это центральный актив перспективного проекта "Газпром нефти", объединяющего лицензионные участки в ХМАО и Тюменской области с общим ресурсным потенциалом более 840 млн тонн.

 

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Теги: Газпромнефть-Хантос, строительство скважин



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