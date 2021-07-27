27 Июля 2021
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Происшествия В России Санкт-Петербург
оружие пистолет угроза ограбления (2013) | Фото:

В Петербурге мужчина из окна открыл стрельбу по подросткам

В Петербурге мужчина в нетрезвом виде несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков из окна квартиры.

Инцидент произошел на улице Маршала Захарова вечером 26 июля.

Подросткам потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы ушибами, пишет Regnum. Пострадавшим – 16 и 17 лет.

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Напомним, в ноябре в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт со стрельбой из-за ссоры в родительском чате. Пострадавших не было. Шесть человек были доставлены в отделение.

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Теги: петербург, стрельба, подростки



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