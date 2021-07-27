В свердловской полиции призвали использовать колючую проволоку для защиты дома от грабителей

В свердловской полиции дали советы, как защитить свой дом от грабителей. Для этого в ведомстве советуют использовать колючую проволоку.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге врио заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мурзин, эффективной и современной мерой защиты жилья является установка специальных охранных систем.

"Их устанавливают частные охранные объединения или вневедомственная охрана. Также есть смысл поставить специальные накладки на замки, которые затрудняют их вскрытие. На окна, если они расположены на первых-вторых этажах - рольставни, решетки и бронированные пленки. Достаточно современный метод - установка GSM-домофонов и видеокамер с фиксацией на движение. Замки нужно устанавливать с высоким классом защиты от вскрытия, а на одной двери желательно устанавливать несколько разных замков", - дал советы представитель полиции.

Что касается коттеджей, Мурзин предложил установить там усиленные парадные и задние двери.

"Плюс еще в коттеджах можно устанавливать колючую проволоку. Поставить ее на заборе скрытно - чтобы когда злоумышленники перелазили через забор, поранились и оставили много следов. Или, может, вообще не полезли в дом", - заявил он.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о том, насколько это законно и не привлекут ли владельцев домов к ответственности за нанесение травм, представитель МВД сообщил, что это исключено.

"Даже если травма и будет - ну, поранит пальчик... Думаю, в этом ничего страшного нет. Колючую проволоку нужно провести за забором в один ряд - чтобы преступник, который посягает на вашу собственность и серьезно нарушает закон, совершает тяжкое, а иногда и особо тяжкое преступление - как-то отвечал за это", - заключил Евгений Мурзин.