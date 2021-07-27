Около трети российских школ переплачивают за интернет

Около трети российских школ переплачивают за интернет: 22% платят вдвое больше средней цены по России, 6% - втрое больше. Это результаты исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые уже переданы вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Общественники предлагают установить для школ единый тариф и единые требования к скорости и качеству интернета.

В письме на имя Чернышенко ОНФ предлагает выяснить, почему школам предлагают услуги связи по завышенной цене, передают "Известия".

Напомним, ранее правительство обещало подключить все российские школы к интернету до конца 2022 года. Причем речь идет о широкополосном доступе с хорошей скоростью (правда, не ясно, как это будет воплощаться условиях труднодоступных населенных пунктов, где ШПД пока нет вообще).