27 Июля 2021
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жара солнце температура (2012) | Фото:

Ученые предупредили о новых рекордах жары в мире в ближайшие десятилетия

На Земле ускоряется рост температур, это приведет в тому, что в ближайшие десятилетия будут наблюдаться интенсивные периоды длительной жары. Об этом сообщает Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.

Как заявил один из исследователей Эрик Фишер, пики жары намного превзойдут предыдущие температурные рекорды.

Также ученые указали, что Земля за десятилетие прогревается на 0,18 градуса, пишет Regnum. Это быстрее, чем наблюдалось в предыдущие 40 лет. Эти выводы, как считают исследователи, указывают на необходимость сократить выбросы парниковых газов.

Как сообщалось ранее, глобальное потепление к 2050 году может превратить почву в одного из главных источников выбросов углекислого газа, что повлечет изменение климата на Земле. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета США.

Исследователи из Германии, Финляндии, Эстонии и России сообщили, что название Северного Ледовитого океана постепенно теряет свою актуальность. К 2055 году из-за климатических изменений этот водоем перестанет покрываться льдом в сентябре. Во второй половине текущего столетия из-за роста уровня воды в Печерском море могут произойти наводнения, в балтийском регионе чаще будут регистрироваться экстремально теплые зимы.

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Теги: жара, рекордная жара, ученые



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