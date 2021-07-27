Власти Тюмени раскрыли какие мероприятия в честь Дня города пройдут онлайн

27 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
салют день города (2016) | Фото:vk.com

Власти Тюмени раскрыли какие мероприятия в честь Дня города пройдут онлайн

Власти Тюмени раскрыли информацию о мероприятиях, приуроченных ко Дню города. Из-за роста COVID-19 они пройдут в формате онлайн.
Читайте также:

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Руслан Кухарук, к празднику готовились, потому отменять его не будут и, несмотря на то, что мероприятия пройдут в онлайн формате, заслуги тюменцев будут отмечены, передает корреспондент Накануне.RU.

"Традиционно мы отметим заслуги тюменцев и сделаем так, чтобы запись праздничного концерта посмотрели тысячи зрителей. В канун Дня города будут открыты различные выставки. На набережной – "Река истории. История реки": будут представлены фотографии, снабженные краткой информацией об истории развития Тюмени как важнейшего центра судоходства и судостроения Сибири. На площади 400-летия Тюмени – арт-променад "Река времени". Это собрание 3D-рисунков по историческим вехам нашего города. Каждое изображение будет оснащено QR-кодом с переходом на звуковую карту того или иного исторического периода. Истории из частной жизни известных тюменцев, о Тюмени XIX – начала XX вв. расскажет выставка "Тайны старого некрополя" (Текутьевский бульвар). Будут записаны и показаны спектакли уличных театров, а также спектакль-променад "Легенда реки", - сообщил мэр города.

От традиционного салюта на набережной власти отказались. Фейерверк пройдет в различных районах города. День города Тюмень состоится 31 июля.

Напомним, в регионе продолжает действовать частичное ограничение на оказание плановой медицинской помощи. Оно продлится до 14 августа.

Также в области растет количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и ОРВИ.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Руслан Кухарук, День города, онлайн



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети