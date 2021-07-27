Власти Тюмени раскрыли какие мероприятия в честь Дня города пройдут онлайн

Власти Тюмени раскрыли информацию о мероприятиях, приуроченных ко Дню города. Из-за роста COVID-19 они пройдут в формате онлайн.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Руслан Кухарук, к празднику готовились, потому отменять его не будут и, несмотря на то, что мероприятия пройдут в онлайн формате, заслуги тюменцев будут отмечены, передает корреспондент Накануне.RU.

"Традиционно мы отметим заслуги тюменцев и сделаем так, чтобы запись праздничного концерта посмотрели тысячи зрителей. В канун Дня города будут открыты различные выставки. На набережной – "Река истории. История реки": будут представлены фотографии, снабженные краткой информацией об истории развития Тюмени как важнейшего центра судоходства и судостроения Сибири. На площади 400-летия Тюмени – арт-променад "Река времени". Это собрание 3D-рисунков по историческим вехам нашего города. Каждое изображение будет оснащено QR-кодом с переходом на звуковую карту того или иного исторического периода. Истории из частной жизни известных тюменцев, о Тюмени XIX – начала XX вв. расскажет выставка "Тайны старого некрополя" (Текутьевский бульвар). Будут записаны и показаны спектакли уличных театров, а также спектакль-променад "Легенда реки", - сообщил мэр города.

От традиционного салюта на набережной власти отказались. Фейерверк пройдет в различных районах города. День города Тюмень состоится 31 июля.

Напомним, в регионе продолжает действовать частичное ограничение на оказание плановой медицинской помощи. Оно продлится до 14 августа.

Также в области растет количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и ОРВИ.