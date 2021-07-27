В Нефтеюганске комиссия решит, сносить ли пострадавший из-за пожара жилой дом

В Нефтеюганске развернут пункт временного размещения погорельцев на базе средней образовательной школы № 3, куда съехались жильцы пострадавшего от огня жилого дома в седьмом микрорайоне, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Пока в нём разместились шесть жителей. Их обеспечили вещами первой необходимости, предоставили спальные места и горячее питание. Сегодня состоится встреча с жильцами сгоревшего дома для решения вопроса по их временному расселению в маневренный фонд. В пострадавшем здании официально зарегистрировано 55 жителей. В ближайшее время на месте пожара проведут комиссионное обследование, после чего будет принято решение о дальнейшей эксплуатации или сносе данного дома.

В окружном управлении МЧС агентству сообщили, что сообщение о возгорании спасателям поступило в 1.00 27 июля. В 2.40 открытое горение ликвидировано на площади в 720 "квадратов", в 3.17 последствия пожара ликвидированы полностью.