27 Июля 2021
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Пожар, жилой дом, седьмой микрорайон, Нефтеюганск (2021) | Фото: Администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске комиссия решит, сносить ли пострадавший из-за пожара жилой дом

В Нефтеюганске развернут пункт временного размещения погорельцев на базе средней образовательной школы № 3, куда съехались жильцы пострадавшего от огня жилого дома в седьмом микрорайоне, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Пока в нём разместились шесть жителей. Их обеспечили вещами первой необходимости, предоставили спальные места и горячее питание. Сегодня состоится встреча с жильцами сгоревшего дома для решения вопроса по их временному расселению в маневренный фонд. В пострадавшем здании официально зарегистрировано 55 жителей. В ближайшее время на месте пожара проведут комиссионное обследование, после чего будет принято решение о дальнейшей эксплуатации или сносе данного дома.

В окружном управлении МЧС агентству сообщили, что сообщение о возгорании спасателям поступило в 1.00 27 июля. В 2.40 открытое горение ликвидировано на площади в 720 "квадратов", в 3.17 последствия пожара ликвидированы полностью.

Пожар, жилой дом, седьмой микрорайон, Нефтеюганск(2021)|Фото: Администрация Нефтеюганска

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Теги: Нефтеюганск, жилой дом, пожар



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Ранее 27.07.2021 00:31 Мск Жилой дом загорелся в Нефтеюганске


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