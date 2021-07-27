27 Июля 2021
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Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

В РПЦ заявили об унижении людей технологиями контроля

Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что временные ограничения человеческой свободы обоснованы, когда существует угроза. Когда же под предлогом угрозы человек приравнивается к вещи, которую нужно контролировать, это унижение.
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По его мнению, QR-код, как и любая другая технология, доведенная до абсурда, декларируемая как общеприменимая или обязательная, неотвратимо превращается в инструмент подавления человеческой свободы, так как личность невозможно втиснуть в рамки технологий, не совершив над ней насилия. В конечном итоге технологии под лозунгом удобства становятся "орудием унижения".

"Homo sapiens не должен доказывать свой статус никакими идентификаторами. Я очень надеюсь, что лишь единицы решат нанести себе подобную маркировку, добровольно встав в один ряд с йогуртами и сосисками. А остальные смогут отстоять свое достоинство", - написал он о нанесении QR-кодов на кожу.

Ранее Священный Синод РПЦ выступил против цифрового контроля над людьми.

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Теги: РПЦ, QR-код



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