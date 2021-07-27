27 Июля 2021
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Политика За рубежом
Жовенель Моиз (2021) | Фото: AP Photo / Dieu Nalio Chery

В МИД РФ связали убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала убийство президента Гаити Жовенеля Моиза с его переговорами с Китаем о поставках вакцины против коронавируса и с возможным отказом от признания Тайваня.

"Пока гаитяне погибали от коронавируса, перед глазами президента Гаити Жовенеля Моиза был пример соседней Доминиканской Республики, недавно признавшей КНР, разорвавшей дипотношения с Тайванем и получающей содействие в борьбе с коронавирусом", - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова допустила, что Вашингону стало известно о контактах Пекина и Порт-О-Пренса, остро нуждающегося в вакцинах.

Представитель МИД РФ также обратила внимание, что ранее США критиковали Китай за якобы имевшее место давление на Гаити. Кроме того, по словам дипломата, Штаты активно вмешались во внутриполитическую повестку республики после убийства президента.

Как сообщает Regnum, 28 июня власти Гаити разрешили частным компаниям ввоз в страну вакцин от COVID-19.

В середине июля США отправили на Гаити первую партию вакцины против коронавируса - пятьсот тысяч доз вакцины Moderna. 16 июля в республике началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Глава государства получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки. Глава полиции Гаити заявил, что всего в группу наемников входили не менее 28 человек, среди них - два американца. По данным СМИ, один из них является бывшим информатором Управления по борьбе с наркотиками США.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что несколько задержанных в связи с убийством президента Гаити работали информаторами спецслужб США, в том числе ФБР.

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Теги: гаити, убийство президента гаити, мария захарова



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