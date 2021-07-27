Миллиардер Джефф Безос предложил NASA $2 млрд на лунную программу, если его сделают партнером

Окрыленный во всех смыслах миллиардер Джефф Безос после суборбитального полета на корабле своей космической компании Blue Origin намеревается потеснить Илона Маска в лунной программе США.

Аргумент у Безоса довольно внушительной: он предложил главе NASA Биллу Нельсону покрыть дефицит лунной программы в размере $2 млрд, взамен самый богатый человек в мире хочет включения Blue Origin в лунную программу. Предложение высказано в форме открытого письма, передает "Интерфакс".

Безос хочет, в частности, участвовать в создании посадочного модуля. Расходы на его создание, которые оцениваются в $1 млрд, Blue Origin тоже возьмет на себя.

В 2019 году NASA объявляла конкурс на создание аппаратов для высадки человека на Луну в 2024 году. В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. В апреле этого года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ. Blue Origin пыталась опротестовать решение агентства.